نيجيريا تمنح تراخيص استغلال 57 حقلًا نفطيًا نهاية الربع الأول

ذكر مدير إدارة الموارد البترولية في نيجيريا، ساركي أوالو، في حوار مع قناة "أريز تي في" المحلية أن بلاده تتوقع منح تراخيص 57 حقلًا نفطيًا هامشيًا لمنتجين محليين صغار بحلول نهاية الربع الأول.يشار إلى أن الحقول الهامشية هي تلك ذات العائدات الضئيلة للغاية، لدرجة أنها لا تعد مربحة للشركات الكبيرة أو المنتجين المستقلين ذوي الأحجام المتوسطة، حسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.وأضاف أوالو: "نأمل أن ننتهي من كامل البرنامج قبل نهاية الربع الأول"، بما في ذلك مدفوعات منحة التوقيع".وقال أوالو إن تطوير الحقول الهامشية سوف يساعد في تطوير احتياطي النفط في البلاد وتحفيز الاقتصاد.وتتوقع نيجيريا الحصول على نحو 500 مليون دولار من المنح.ويشار إلى أن منح الحقول الهامشية يمثل مبادرة حكومية لزيادة المشاركة المحلية في صناعة النفط النيجيرية. وتشكل هذه الحقول نحو 65 ألف برميل فى اليوم أو 3% من إنتاج النفط في البلاد في 2018.