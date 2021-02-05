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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح الإعلان التشويقي لفيلم «الشنطة» (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:58 م
فيلم الشنطة
فيلم الشنطة
منار إبراهيم
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الشنطة" الإعلان التشويقي الخاص بالفيلم والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وذلك تمهيدا لطرح الإعلان الرسمي.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم، المؤلف وأحد منتجي فيلم الشنطة، عن سعادته بانتهاء تصوير الفيلم وقال في تصريحات صحفية: "لقد بذلنا مجهودا كبيرا لإخراج هذا العمل للنور رغم الضغوطات التي مر بها العمل ورغم وجود جائحة كورونا، إلا أن العمل خرج للنور خلال فترة وجيزة".

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تصوير فيلم الشنطة بمدينتي دبي والقاهرة خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر عرضه قريبا بجميع دور العرض بمصر والإمارات والسعودية وكافة دول العالم العربي.

فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم، بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، رضا إدريس والطفلة بيري إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي والفيلم من إخراج أحمد البدري.

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