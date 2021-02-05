ماليزيا: 3391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة الماليزية إجمالي 3391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الساعات الـ24 الماضية، وأكثر من ثلث حالات الإصابة، تم رصدها فى ولاية سيلانجور، طبقًا لما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، اليوم الجمعة.وقال المدير العام لوزارة الصحة الماليزية، نور هشام عبد الله: إن هذا الرقم يرفع إجمالى حالات الإصابة في البلاد إلى 234 ألفًا و874، من بينها 48 ألفًا و751 حالة نشطة.وتابع نور هشام أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 846 حالة وفاة، بعد الإبلاغ عن 19 حالة وفاة أخرى لدى مركز الاستعداد للأزمات والاستجابة لها اليوم.