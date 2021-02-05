«التضامن»: 85% من حالات تعاطي الإناث المواد المخدرة ترجع للخلافات الأسرية

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن 85% من حالات التعاطي لدى الإناث ترجع إلى الخلافات الأسرية، فهي أحد أهم أسباب وقوعهن في براثن الإدمان، و34% منهن أدي تعاطيهن إلي خلافات أسرية جسيمة وأن أحد أهم عوامل التعافي يتمثل في الاستقرار الأسري لدى المتعافي ووجوده في بيئة أسرية داعمة للتعافي.وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن محافظات "القاهرة والإسكندرية والجيزة"، الأعلى فى الطلب على العلاج من الإدمان، فيما تعد محافظتا سوهاج والقاهرة الأكثر تعاطيا للمخدرات وفقا لبيانات الخط الساخن.وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن هناك 26 مركزا تابعا لصندوق مكافحة الإدمان، يغطى 17 محافظة وقريبا سيتم مد خدمة الخط الساخن لسوهاج، خلال شهر مارس المقبل، بالتعاون مع وزارة الصحة.