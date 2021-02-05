لقاح «سبوتنيك» الروسي يدخل تجارب المرحلة الأخيرة في الهند

دخل لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) تجارب المرحلة الثالثة والأخيرة في الهند؛ تمهيدًا لحصوله على ترخيص بالاستخدام الطارئ في ثان أكبر دول العالم من حيث تعداد السكان حال ثبوت مدى أمان وفعالية استخدامه.ووفقًا لما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الجمعة عبر موقعها الإلكتروني، تلقى 150 متطوعًا الجرعات الأولى من اللقاح الروسي بمستشفى "سان جورج" في مومباي، على أن يحصلوا على الجرعات الثانية بنهاية الشهر الجاري، فيما سيتلقى مئات آخرين اللقاح في 22 موقعًا آخر على مستوى الهند، ليصل مجموع من يخضعوا لتك التجارب 1500 شخص.وأشارت الصحيفة إلى أنه حال حصول اللقاح على الترخيص بالاستخدام فإنه سيكون الثالث الذي توافق الهند على استخدامه بعد لقاح "كوفيشيلد" الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية، ولقاح "كوفاكسين" الذي تنتجه شركة "بهارات بيونتك" الهندية، في حين سحبت شركة "فايزر" الأمريكية طلبها للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ بعد عدم موافاة لقاحاتها للاشتراطات التي وضعتها السلطات الصحية في الهند.وحظى "سبوتنيك في" باهتمام كبير عالميًا بعدما نشرت نتائج تجارب المرحلة الثالثة الخاصة به في مجلة "ذا لانسيت" العلمية الشهرية، والتي أوضحت أنه أثبت فعالية بنسبة 6ر91 بالمئة في منع الإصابة بـ"كوفيد-19" الذي يصاحبه ظهور أعراض، فذلا عن ثبوت كونه آمنا.وإذا حصل اللقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ، سيبدأ تصنيعه في معامل "دكتور ريدي" في حيدر أباد، حسب "تايمز أوف إنديا".وتعد الهند إحدى أكثر دول العالم تضررًا من تفشي وباء "كورونا"، إذ تقع في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة، بأكثر من 10 ملايين و800 ألف حالة، والرابعة عالميا من حيث أعداد الوفيات، بنحو 155 ألف حالة.