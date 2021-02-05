مصر للطيران تسير 57 رحلة بمطار القاهرة غدًا

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا السبت، ٥٧ رحلة جوية بمعدل ٤٣ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، لندن، باريس، مدريد، موسكو، إسطنبول، بروكسل، جنيف، امستردام، كوبنهاجن، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين(ألمانيا)، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل،، و١٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥١٥٥ راكبا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.