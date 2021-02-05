تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى النائب سعد الجمال

تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل حزن وأسى، سعد الجمال، عضو مجلس النواب، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ولمجلس النواب في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.وتوفي اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 75 عاما.