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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: التعافي من الإدمان يبدأ بتدعيم الاستقرار الأسري

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:50 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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شهد عمرو عثمان مساعد الوزيرة، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى البرنامج التدريبي السادس للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات والمقبلين على الزواج ضمن مشروع "مودة" التى تنفذه وزارة التضامن للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، بمقر صندوق مكافحة الإدمان، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وحرص عثمان على إجراء مناقشات مع المتعافين وأسرهم حول أهمية البرنامج التدريبي ومدى الاستفادة منه لتكوين أسرة مستقرة فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية في إطار حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على تقديم الخدمات المُتكاملة للمتعافبن من مرض الإدمان، مؤكدا أن التعافي يبدأ بتدعيم الاستقرار الأسري للمتعافي وتهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي برحلة الدعم النفسي والتأهيلي لهم ولذويهم، ويستمر بالتمكين الاقتصادي المتمثل في التدريب المهني وتدعيم المشروعات الصغيرة للمتعافين.

وسلم "عثمان المتعافين شهادات تفيد بمشاركتهم فى البرنامج التدريبي للتوعية الأسرية "مودة" الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وأيضا تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ برنامج "مودة".

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