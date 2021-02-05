رصد المزيد من متغيرات كورونا الخطيرة في ألمانيا قبل محادثات الإغلاق

قال رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، إن الوباء أصبح "أكثر خطورة" في ألمانيا بسبب انتشار أنواع مختلفة من فيروس كورونا، وذلك خلال إعلان بيانات مهمة قبل الجولة الأخيرة من المحادثات بين الحكومة الاتحادية والولايات بشأن إجراءات الإغلاق.وقال لوتار فيلر في برلين إن "ثلاثة أنواع مقلقة من الفيروس" تم اكتشافها حتى الآن في ألمانيا، بينها طفرة B117 التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وهي الأكثر انتشارا.وأوضح فيلر أن هذه الطفرة قد تكون أكثر عدوى ويمكن أن تؤدي إلى إصابة أكثر خطورة، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف الطفرة في 13 ولاية من ولايات ألمانيا البالغ عددها 16، مضيفا أنه لا يمثل حتى الآن سوى أقل من 6 في المئة من الحالات، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة في ظل اكتشاف المتغير "بوتيرة أكبر".