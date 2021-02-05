محافظ أسوان ينيب السكرتير العام لافتتاح تطوير مسجد الجزيرة بنصر النوبة (صور)

افتتح اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اليوم الجمعة، نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال إحلال وتجديد مسجد الجزيرة بقرية أبريم بمركز نصر النوبة، والذى يقع على مساحة 400 م2، وبتكلفة 1،7 مليون جنيه بالجهود الذاتية.وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف، بعنوان "حديث القرآن عن الفساد والبغاة في الأرض".من ناحيته، قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن افتتاح مسجد الجزيرة يأتي ضمن افتتاحات وزارة الأوقاف على مستوى المحافظات بهدف التوسع وإعمار بيوت الله، حيث وصل عدد المساجد التي تم افتتاحها على مستوى محافظة أسوان لـ23 مسجدًا على مدار 3 أشهر.وأوضح أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء أشرف عطية، جارٍ افتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.