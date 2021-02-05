تقرير: مقتل 50 جنديًا إثيوبيًا فى اشتباك حدودى مع السودان

قتل ما لا يقل عن 50 جنديًا إثيوبيًا في اشتباكات مع القوات السودانية فى منطقة حدودية متنازع عليها، حسبما ذكرت مصادر بالجيش السوداني، اليوم الجمعة.وقال ضابطان رفيعا المستوى بالجيش السودانى، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن القتال بدأ بعد أن شن جنود إثيوبيون هجمات متفرقة على الجيش السوداني في إحدى مناطق الفشقة، أمس الخميس.وأضاف الضابطان أن جنديًا سودانيًا لقي حتفه أيضًا خلال الاشتباكات.وذكر الضابطان أن الجيش السوداني تمكن من استعادة أراض زراعية والسيطرة على معسكر للجيش الإثيوبي.