السلطات التركية تعتقل 48 شخصًا بزعم الانتماء لجولن

أصدر المدعي العام في أنقرة، اليوم الجمعة، قرارا باعتقال 48 شخصا تابعين لحركة الخدمة التي يزعمها الداعية التركي المعارض فتح الله جولن.وتتهم السلطات التركية جماعة جولن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في عام 2016، وذلك ضمن تحقيقات تسريب أسئلة امتحان الانتقال إلى وظيفة نائب رئيس الشرطة في تركيا عام 2005.وأفاد موقع "T24" التركي، بأن أوامر الاعتقال، كانت إثر اتهام جماعة جولن، بتسرب أسئلة حول امتحان نائب رئيس الشرطة، لأعضائها، والتلاعب بنتائج الامتحانات.وأوضح بيان المدعي العام أنه أصدر أوامر اعتقال بحق 48 شخصا تورطوا في تسريب الامتحان بعد تحقيق أجراه مكتب جرائم الإرهاب، فيما اعتقلت فرق الأمن 26 من المتهمين في عمليات أمنية في مدن مختلفة اليوم الجمعة.