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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تسجل 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:32 م
إصابات كورونا بالنمسا
إصابات كورونا بالنمسا
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، عن تسجيل 1388 إصابة جديدة و37 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا 271 ألفا و837 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 421 ألفا و189 حالة، وقد تعافى منها 399 ألفا و329 شخصا، بينما توفى 7973 حالة.

وأوضح البيان أنه تتواجد بالمستشفيات 1614 حالة، منها 306 حالات فى العناية المركزة.

وأشار التقرير إلى أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية النمساوية توزعت على النحو التالي: بورغنلاند 58، وكارينثيا 83، والنمسا السفلى 301، والنمسا العليا 173، وسالزبورج 150، وستيريا 184، وتيرول 98، وفورارلبرج 46، وأخيرا العاصمة فيينا 295 حالة.

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