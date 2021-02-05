أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة
الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:49 م
وكالاتطباعة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 7 آلاف و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى مليون و452 الفا و380 شخصا.
كما أعلنت لاري، ارتفاع إجمالي الوفيات بمرض "كوفيد-19" في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة، إلى 58 ألفا و336 شخصا، بعد تسجيل 80 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى مليون و452 الفا و380 شخصا.
كما أعلنت لاري، ارتفاع إجمالي الوفيات بمرض "كوفيد-19" في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة، إلى 58 ألفا و336 شخصا، بعد تسجيل 80 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).