أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 7 آلاف و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى مليون و452 الفا و380 شخصا.كما أعلنت لاري، ارتفاع إجمالي الوفيات بمرض "كوفيد-19" في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة، إلى 58 ألفا و336 شخصا، بعد تسجيل 80 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).