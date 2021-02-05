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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طبقا لتعديلات قانون المرور.. قيمة الرسوم والضرائب على السيارات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:00 م
المرور
المرور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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نصت تعديلات قانون المرور الجديد، والمطروحة للنقاش في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، على عدد من الضوابط المتعلقة بشروط ترخيص السيارات، بالإضافة إلى تحديده قيمة الرسوم والضرائب على السيارات.

ويرصد "الدستور" قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور الجديد:

قيمة الرسوم والضرائب على السيارات في قانون المرور الجديد

ملاكي (بالسعة اللترية):
- (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
- (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
- (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
- (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
- (1000) ألف جنيها عن سيارات الجمرك
- (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية
- (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص
- (200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات
- (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام
-(200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة
- (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس
- (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة
- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7

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- (300) ثلاث مائة جنيها عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7
- (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام
- (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة
- (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة
- (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية
- (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز
- (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي
- (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب
- (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.

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