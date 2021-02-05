طبقا لتعديلات قانون المرور.. قيمة الرسوم والضرائب على السيارات





قيمة الرسوم والضرائب على السيارات في قانون المرور الجديد ملاكي (بالسعة اللترية):

- (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300

- (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600

- (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000

- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500

- (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500

- (1000) ألف جنيها عن سيارات الجمرك

- (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية

- (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص

- (200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات

- (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام

-(200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة

- (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس

- (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة

- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7

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- (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام

- (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة

- (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة

- (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية

- (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز

- (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي

- (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب

- (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة. - (300) ثلاث مائة جنيها عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7- (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة- (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة- (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام- (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة- (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة- (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية- (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة- (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية- (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز- (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي- (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب- (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.