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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية في الإسماعيلية غدًا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:54 م
حملة التحصين ضد الحمى
حملة التحصين ضد الحمى القلاعية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسماعيلية، إطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والتسجيل والترقيم للحيوانات الغير مرقمة بجميع قرى ومراكز المحافظة وتوابعها، بداية من غدًا السبت، وتستمر لمدة شهر، وذلك تحت رعاية كل من اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور حامد موسى الأقنص، مدير مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، إنه تم التأكيد على تذليل جميع العقبات والتأكيد على جاهزية جميع فرق المسئولة عن القيام بعملية التحصين، والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة.

وناشدت مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية جميع المربيين بالتعاون مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع، وذلك لضمان تغطية عالية لجميع الحيوانات، حرصا منها على صحة الحيوانات، حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحماية الحيوانات من تلك الأمراض الخطيرة التى يمكن أن تضر بالثروة الحيوانية.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلن فى وقت سابق عن انطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين المواشى، ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادى المتصدع اعتبارًا غدًا السبت بكافة محافظات الجمهورية بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض.

وأكد "القصير" على أن الحملة تستهدف تحصين كل رئوس الماشية بكافة أنواعها، حيث يتم تنفيذ ٣ حملات على مدار العام بصفة دورية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض التى تضر بها، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء أعمال الحملة للوقاية من فيروس كورونا، وناشد المزارعيين والمربيين بضرورة التجاوب مع الحملة لتحصين مواشيهم وحمايتها من الأمراض.

وتأتي هذه الحملة فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع هيئة الخدامات البيطرية، وذلك للحفاظ على الزراعة الثروة الحيوانية والعمل عبى مضاعفة رئوس الماشية، وذلك عن طريق حمايتها وتحسين سلالتها وذلك من خلال تنظيم تلك الحملات، مع العمل على توعية وتثقيف المربيين وأصحاب مزارع الماشية.

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