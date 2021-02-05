بسبب كسر ماسورة مياه.. إصلاح هبوط أرضي بعمق 2 متر في الإسكندرية

تابعت إدارة المتابعة الميدانية بحى وسط الإسكندرية، أعمال إصلاح الكسر في ماسورة مياه، الناتج عن هبوط أرضي بمساحة ٣*٣م وبعمق ٢م، أمام شارع خليل الخياط بمصطفى كامل طريق الحرية.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محارب هيلع رئيس حي شرق، وبالتنسيق مع كافة جهات المرافق المعنية من؛ غاز وصرف صحي ومياه وكهرباء وطرق، وتم الانتهاء من الاصلاح والعمل على إعادة الشارع لأصله من خلال مديرية الطرق والنقل.وتم متابعة العمل مع الجهات المعنية فور تلقي البلاغ بحدوث الهبوط الدفع بسيارة لشفط تجمعات المياه من خلال الصرف الصحي، وتم الاصلاح وإعادة الشارع لأصله وفتح الشارع للمرور والمواطنين.وفي سياق آخر تابعت إدارة المتابعة الميدانية أعمال تطهير الشنايش بمحيط كوبري كليوباترا ورفع كفاءتها لتسيير صرف مياه الأمطار ومنع تجمعها.وكذلك تطهير الشنايش والمطابق في شارع أحمد ابو سليمان تقاطع شارع عبد الرازق السنهوري وشارع ١٦ منطقة السيوف بالتنسيق مع الصرف الصحي.