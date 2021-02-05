رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

خالد فودة: سيناء اكتسبت مالم تكتسبه أي بقعة أخرى في الأرض

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:54 م
خالد فودة
خالد فودة
أميرة العناني
طباعة
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن سيناء اكتسبت مالم تكتسبه بقعة أخرى من أي بقاع الأرض، ففيها يجد كل صاحب مطلبه.

وأوضح فودة، أن سيناء حباها الله بثروات طبيعية، وميزها بجمالها الخلاب، غير أنها تمثل عاصمة السلام العالمي، موضحًا أن ندوة الإعلام الديني جاءت لتُجدد دعوة الرسل والأنبياء من فوق أرضها المباركة، لاسيما أن جميع الأديان السماوية تدعو للسلام.

ورحب محافظ جنوب سيناء، بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبكافة الحضور، بوجودهم داخل مدينة شرم الشيخ، متمنيًا إقامة طيبة بمدينة السلام العالمي.

جاء ذلك خلال كلمته، بندوة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الشهر المقبل

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

دار النهضة تصدر «لا ماء يكفي الغرقى» لمحمد رضا

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم