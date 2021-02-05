رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:07 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 369 ألفا و575 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 257 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 360 ألفا و954 حالة.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.393 حالة منذ بداية الجائحة.

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة يتبعها شبورة ودفء.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

عقب وفاته.. كل ما تريد معرفته عن الفنان عزت العلايلى

طبقًا للقانون.. تصعيد أسماء سعد الجمال عضوًا بالبرلمان خلفًا لوالدها

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

دار النهضة تصدر «لا ماء يكفي الغرقى» لمحمد رضا

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم