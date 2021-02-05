السعودية تسجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 369 ألفا و575 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 257 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 360 ألفا و954 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.393 حالة منذ بداية الجائحة.