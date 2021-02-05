محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، أعمال التطوير بميدان المديرية، ومنطقة أسفل الكوبرى الجديد بالميدان، وذلك بعد انتهاء الأعمال التي شملت أعمال تجميل وتشجير وإعادة رصف وتخطيط للميدان وعمل دورانات وتغيير مسارات مرورية جديدة في اتجاهات الشوارع لتتناسب مع طبيعة الحركة المرورية بعد الانتهاء من كوبري مزلقان المديرية، الذي ساهم في حل مشكلة مرورية ظلت تعاني منها المنطقة لسنوات.كما تفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة الخالدين التي تنفذها الوحدة المحلية ضمن أعمال تطوير ميدان المديرية، والتي تشمل أعمال رفع كفاءة وتشجير وأعمال دهانات وكهرباء وتركيب أسوار وفواصل حديدية، ويتم تجهيزها لتكون بالشكل الأمثل،لاسيما وأنها تقع في الميدان الأشهر بالمدينة العاصمة الذي يستضيف فعاليات المراسم الخاصة بالأعياد القومية،نظرا لوجود النصب التذكاري لقبر لجندي المجهول داخل الحديقة.