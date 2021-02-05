افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

افتتح اليوم، الشيخ محمد محمد عبدالفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والشيخ هاني عنتر السباعي مدير عام الدعوة مسجد الإمام مالك بالحي الخامس مجاورة 28 بمدينة دمياط الجديدة.حضر الافتتاح الدكتور إسلام إبراهيم نائب المحافظ نائبا عن الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، وأحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، والشيخ علي صابر مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بمدينة دمياط الجديدة.وقد أدى فضيلة وكيل الوزارة خطبة الجمعة بعنوان "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض" حيث أسس هذا المسجد بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة 4 ملايين جنيه على مساحة 2000 متر مربع.