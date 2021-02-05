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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

كرم جبر: توجهات إعلامية خارجية تحاول تشويه صورة مصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:49 م
كرم جبر
كرم جبر
أميرة العناني
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قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الله سبحان وتعالى استجاب لدعاء المصريين وأنقذ هذا الوطن وأراد له الخير.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال فعاليات الندوة التي انطلقت تحت عنوان، الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، أن هناك توجهات إعلامية خارجية تحاول تشويه صورة مصر، ولكن مصر دولة قوية وصامدة وتحقق معدلات تنمية كبيرة، في ظل قيادة حكيمة وحكومة رائدة لديها القدرة على الاستجابة والوعي وتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تنمية الوعي ومواجهة التحديات.

وتابع إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنشأ دولة خلال الست سنوات الأخيرة وهذا أعطى ثقة المصريين تجاه رئيسهم، لثقتهم أن الدولة تتقدم وتبنى وتنفذ العديد من المشروعات في كافة المجالات.

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