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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه الأقصر» تطلق خدمة فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:48 م
لشحن عدادات المياه
لشحن عدادات المياه
هدى الأمير
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أعلن المهندس محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تم إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني فوري لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال منافذ بيع فوري بجميع مراكز المحافظة تيسيرا على المواطنين وتوفيرًا للوقت اللازم في الانتظار داخل المركز لإعادة شحن كارت المياه.

ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح يحيي، أن الشركة سعت إلى تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع باستخدام منافذ فوري لخدمات المدفوعات الإلكترونية كأسهل طريقة للسداد عبر ماكينات الصرف الآلي ومراعاة للاحتياجات والظروف الخاصة بالمواطنين.

وأشار رئيس الشركة، أن الشركة قامت بالتنسيق مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية التى وفرت منافذ فوري لشحن العداد مسبق الدفع داخل المحال التجارية المتنوعة وغيرها.

وأضاف أن العميل فور سداده لقيمة الشحن يتم استخراج إيصال بالمبلغ الذي تم الشحن به للتأكد من أن عملية الشحن تمت والتي لم تستغرق إلا ثواني معدودة.
تابع، وضعت الشركة خطة لتغير "العدادات المعطلة" بعدادات مسبقة الدفع من خلال تركيب 2.2 مليون عداد حتى 3062022.

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