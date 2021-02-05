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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:42 م
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
الفيوم - زينب علاء
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افتتح خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون.

أشار رئيس مركز ومدينة إطسا إلى أن افتتاح المسجد اليوم الجمعة، يأتي في إطار خطة المحافظة ووزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي في اطار القرارات التي نظمتها الدولة.

وقد أدى رئيس مركز ومدينة إطسا، يرافقه محسن عبدالباقى سكرتير عام مركز ومدينة إطسا، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء المسجد على مساحة ١٢٠٠ م٢ ويضم مصلى للرجال ودورة مياه فضلا عن فرشه وتجهيزه على الوجه الأمثل، بالجهود الذاتية بإجمالي مبلغ اثنين مليون وسبعمائة ألف جنيه.

وأشاد رئيس مركز ومدينة إطسا بالجهود الذاتية من أهالي المركز والقرية في تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والاستفادة من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد، كما نقل تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إلى مواطني مركز إطسا والحضور الكريم، وقام بشكر جميع القائمين والمشاركين والمتبرعين والممولين في إتمام إنشاء هذا المسجد العظيم.
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم

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