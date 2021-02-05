افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:42 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
افتتح خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون.
أشار رئيس مركز ومدينة إطسا إلى أن افتتاح المسجد اليوم الجمعة، يأتي في إطار خطة المحافظة ووزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي في اطار القرارات التي نظمتها الدولة.
وقد أدى رئيس مركز ومدينة إطسا، يرافقه محسن عبدالباقى سكرتير عام مركز ومدينة إطسا، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء المسجد على مساحة ١٢٠٠ م٢ ويضم مصلى للرجال ودورة مياه فضلا عن فرشه وتجهيزه على الوجه الأمثل، بالجهود الذاتية بإجمالي مبلغ اثنين مليون وسبعمائة ألف جنيه.
وأشاد رئيس مركز ومدينة إطسا بالجهود الذاتية من أهالي المركز والقرية في تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والاستفادة من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد، كما نقل تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إلى مواطني مركز إطسا والحضور الكريم، وقام بشكر جميع القائمين والمشاركين والمتبرعين والممولين في إتمام إنشاء هذا المسجد العظيم.
أشار رئيس مركز ومدينة إطسا إلى أن افتتاح المسجد اليوم الجمعة، يأتي في إطار خطة المحافظة ووزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي في اطار القرارات التي نظمتها الدولة.
وقد أدى رئيس مركز ومدينة إطسا، يرافقه محسن عبدالباقى سكرتير عام مركز ومدينة إطسا، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء المسجد على مساحة ١٢٠٠ م٢ ويضم مصلى للرجال ودورة مياه فضلا عن فرشه وتجهيزه على الوجه الأمثل، بالجهود الذاتية بإجمالي مبلغ اثنين مليون وسبعمائة ألف جنيه.
وأشاد رئيس مركز ومدينة إطسا بالجهود الذاتية من أهالي المركز والقرية في تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والاستفادة من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد، كما نقل تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إلى مواطني مركز إطسا والحضور الكريم، وقام بشكر جميع القائمين والمشاركين والمتبرعين والممولين في إتمام إنشاء هذا المسجد العظيم.
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم
افتتاح مسجد الشهيد مدحت بقرية تطون بالفيوم