«ميركل» تعتزم التشاور مع «ماكرون» بشأن التعاون في مجال التسلح

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مناقشة موقف التعاون الحالي في مجال التسلح، وذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن الفرنسي- الألماني.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، قبيل المحادثات، إنه بالإضافة إلى ذلك، ستتناول المشاورات كيفية تعزيز القدرة الأوروبية على التصرف، مشيرا في ذلك إلى مشروعي التسلح ونظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS) ونظام القتال البري المستقبلي (MGCS) مشاريع التسلح.ويُعد التعاون الفرنسي الألماني هدفا سياسيا معلنا، ولكنه متعثر منذ فترة بسبب وجود خلافات بشأن توزيع المهام في سياسة التصنيع، إلى جانب تكاليف باهظة في بعض الأحيان.ولا تعتزم تمرير إجراء تحديث في المروحيات القتالية الألمانية- الفرنسية (تايجر)، وهو ما تطالب به فرنسا.