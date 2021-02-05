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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الحكومة تستجيب لتنسيقية شباب الأحزاب بإصدار عملة لتكريم الأطباء

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:44 م
عملة لتكريم الأطباء
عملة لتكريم الأطباء
محمد الشريف و إسلام نصير
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تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه، وهي المبادرة التي كانت أطلقتها التنسيقية في شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا تحت اسم "أبطالنا رموز العملة الوطنية".

ووجه رئيس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية بتنفيذ مبادرة التنسيقية، وانطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية في أبريل الماضي، كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصري، وهي المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية.

كان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قدموا اقتراحا برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة،
وثمنت التنسيقية سرعة استجابة الدولة وإصدار العملة المعدنية المقترحة لتكون رسالة شكر وتقدير، ورسالة توعية للأجيال القادمة بأن مصر تفتخر وتكرم أبناءها المخلصين في كل المجالات.

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