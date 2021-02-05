ضبط لحوم فاسدة في الأقصر

أكد الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم تشكيل لجنة باشراف آمال أديب، مدير إدارة الصحة العامة والمجازر، مكونة من نيفين رفعت، سماح رضا، رأفت نسيم أطباء بإدارة الصحة العامة والمجازر، بالاشتراك مع مديرية التموين باشراف الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، صلاح عبادي، مدير إدارة بندر الأقصر بالمشاركة مع شرطة التموين، وكذلك شرطة المسطحات والبيئة وقد تم ضبط 60كجم مصنعات لحوم متغيرة الخواص غير صالحة للاستهلاك الآدمي،2 كجم ذبح خارج السلخانة وتم تحرير محاضر وتسليمها إلي جهة الاختصاص.