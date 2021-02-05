محافظة القاهرة ترفع كفاءة حديقة الطفل

تواصل أجهزة محافظة القاهرة وهيئة نظافة القاهرة من رفع كفاءة حديقة الطفل حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال.ورفعت الهيئة كفاءة المقاعد وطرقات الحديقة والتجير وتطوير نظام الري.وأجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، جولة ميدانية بحديقة الطفل بمدينة نصر، متابعا أعمال إنشاء السور الخارجي بمعرفة الورش الإنتاجية، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للانتهاء من تلك الأعمال.وشملت أعمال التطوير إقامة نظام رى حديث وإعادة توزيع الكهرباء، تغيير البردورات، إعادة تطوير الممشى الداخلى، رصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك، تقليم الأشجار والنخيل، دهان الأسوار الخارجية وزيادة المزروعات.