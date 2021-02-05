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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة مناهضة للاستيطان في نابلس

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:34 م
جريدة الدستور
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان، في قرية بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في مسيرة بيت دجن الأسبوعية، بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، مضيفة أن أهالي القرية يتصدون منذ شهور لمحاولات استيلاء مستوطنين على أراضيهم الواقعة شرق القرية، بهدف إنشاء بؤرة استيطانية في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أصيب عدد من الشبان خلال تصديهم لمحاولات مستوطنين اقتحام خان اللبن الشرقية، جنوب نابلس، كما أن عشرات المستوطنين حاولوا اقتحام الموقع التاريخي الواقع على شارع رام الله نابلس الرئيسي، بحماية قوات الاحتلال، حيث تصدى لهم أبناء القرية، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق وشظايا قنابل الصوت التي أطلقها جنود الاحتلال صوبهم.

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