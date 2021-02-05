«جمعة»: حرية الرأى مكفولة بحكم القانون والدستور

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، فعاليات ندوة الإعلام الديني، لشباب الإعلاميين المعنيين بالشأن الديني، بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت عنوان"الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، بحضور اللواء خالد فودة، محافط جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.وقال جمعة، إن قضية الوعي هي التحدي الأول، وتم الاتفاق مع المجلس الأعلى للإعلام على تكثيف كل الأعمال التي تعمل على زيادة الوعي للإعلاميين من خلال محاضرات وندوات وعمل مشترك، والأمر لا يقتصر على هذا فقط، بل تم أيضا عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات لتدريب الأئمة والواعظات في المجالات المختلفة لعمل حالة من الدمج، إضافة إلى دعم الأئمة والواعظات على دورهم في التواصل المجتمعي وزيادة الوعي.ولفت إلى أن من يقرأ آيات القرآن الكريم، يجد أن معانيه تتسق مع ما نتعرض له في حياتنا اليومية، لذا القرآن يتوافق مع أي زمان ومكان.وأكد أن حرية الرأي مكفولة بحكم القانون والدستور، ولكن ما يعمل عليه الخونة والبغاة والمفسدون مختلف تماما حيث له أهداف أخرى منها التخريب والدمار، وهو ما يحتاج إلى زيادة الوعي لمواجهته والقضاء عليه.وأوضح أنه يوجد صراع بين أهل الحق وأهل الباطل، ومحبي الوطن وكارهي الوطن، لافتا إلى أن القضية ليست في المجموعة المؤمنة إيمانا كاملا بالوطن، ولا بمن خرجوا عن الوطن، وإنما في العامة التي تتأرجح يمينا ويسارا، وهو ما يلزمه الوعي لتحصينهم ضد الجماعات المتطرفة.