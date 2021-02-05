الحرس الوطني الروسي يُعلن تصديه لهجوم إلكتروني

أعلن الحرس الوطني الروسي أن موقعه الإلكتروني الرسمي تمكن من التصدي لهجوم سيبراني الليلة الماضية دام لأكثر من 3 ساعات.وذكر الحرس الوطني، في بيان على موقعه الإلكتروني نقلته وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، وأنه تم تنفيذه من خارج البلاد.وأشار إلى أنه تم كذلك صد هجمات سيبرانية بنجاح في 23 و31 يناير الماضي، واستطاع تحييد جميع المحاولات لتعطيل موقع المؤسسة، موضحًا أنه تبين أن هذه المحاولات جرت من أراضي عدد من دول الاتحاد الأوروبي.وأكد البيان أنه بات من الممكن التصدي لمثل هذه الهجمات بفضل تحليل ودراسة الهجوم الإلكتروني السابق، الذي تم تنفيذه من الخارج على المؤسسة في صيف 2019.