رئيس هيئة نظافة القاهرة يُجري زيارة مفاجئة لمجمع جراجات السيدة نفيسة

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، اليوم الجمعة، أعمال مجمع جراچات السيدة نفيسة لأعمال الصيانة اليومية والدورية وأثني على مستوى العمل والمجهود الرائع المبذول من جميع الفنيين بالمجمع.كما تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة ورش المعدات الثقيلة بالهراسات بالدراسة اليوم لجميع المباني الإدارية والورش الرئيسة والمسجد والطرق الداخلية وممرات إصلاح اللوادر وناقش مع المهندسة نهلة مدير عام إدارة المشروعات بالهيئة أماكن الورش والمكاتب وأعمال الترميم التي سوف يتم رفع كفاءتها والمدة الزمنية للانتهاء من تلك الأعمال بالتنسيق مع المهندسة سونية مدير عام الهراسات للمعدات الثقيلة.