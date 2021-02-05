التشيك تسجل 8 آلاف إصابة جددة بفيروس كورونا

سجلت جمهورية التشيك نحو ثمانية آلاف و32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براج الدولي"، اليوم الجمعة، أن عدد المرضى بالفيروس الذين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 5 آلاف و753.وأكدت الحكومة أنه لن يتم تخفيف الإجراءت المفروضة في البلاد في الوقت الحالي، والرامية إلى الحد من انتشار الفيروس ما لم ينخفض الرقم إلى ما بين الـ3 و4 آلاف إصابة.