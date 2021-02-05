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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تثمن قرار «العدل الدولية» برفض دعوى قطر ضدها

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:30 م
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
نيفين أشرف
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ثمن عبدالله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية، ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية، بشأن رفض الدعوى المقدمة من قطر ضد الإمارات العربية المتحدة بزعم ممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها خلال الأزمة الخليجية التي نشبت منذ الخامس من يونيو 2017 بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، مصر، الإمارات، والبحرين".

وأكد النقبي، في بيان له أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، احترام دولة الإمارات المطلق للمحكمة الدولية وتقديرها لعملها، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات عملت على تنفيذ كافة التزاماتها وفقًا لاتفاق العُلا وقامت بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017.

وشدد النقبي، على أن دولة الإمارات تتطلع إلى تحقيق التنفيذ الكامل والالتزام باتفاق العلا وتنفيذ آلياته، معربًا عن ترحيب بلاده بكافة الجهود المبذولة لتحقيق التنسيق بين كافة الأطراف في القضايا والموضوعات المشتركة، من أجل تحقيق أهداف بيان العُلا، ورؤية قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأيدت محكمة العدل الدولية، الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر بشأن القضية، معتبرة أن مزاعم الدعوى القطرية ليست من اختصاصها.

وقال رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف، خلال الجلسة العامة التي عُقدت أمس بقصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية، إن المحكمة "ليس من اختصاصها النظر في الطلب المقدم من قطر".

واعتبرت المحكمة أن الاجراءات المتخذة من قبل دولة الإمارات لا تشكل تمييزًا عنصريًا، وفقًا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبناء علي ذلك قدرت المحكمة بأنها ليست ذات اختصاص ورفضت الدعوى المرفوعة من قبل قطر بموجب الاتفاقية.

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