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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات سودانية كينية حول الأوضاع على الحدود مع إثيوبيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:07 م
جريدة الدستور
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عاد إلى الخرطوم اليوم الجمعة عضو مجلس السيادة الإنتقالي محمد حسن التعايشي، بعد زيارة رسمية لجمهورية كينيا استغرقت ثلاثة أيام، بحث خلالها مع الرئيس الكيني اوهورو كينياتا، مستقبل العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين السودان وكينيا في كافة المجالات.

وقال عضو الوفد المرافق للتعايشي المدير التنفيذي بوزارة الخارجية السودانية السفير ابراهيم بشرى، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم، إن عضو مجلس السيادة سلم الرئيس الكيني اهورو كينياتا، رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وأضاف أن التعايشي قدم للرئيس الكيني شرحًا حول موقف السودان من قضية سد النهضة وقضية الحدود الشرقية مع اثيوبيا في أعقاب انتشار القوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية.

وأوضح أن اللقاء تطرق لسير تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية والانجازات التي تحققت وفي مقدمتها توقيع اتفاق سلام السودان بجوبا ومشاركة القوى السياسية في كل هياكل الحكم بالسودان.

وأشار السفير ابراهيم بشرى، إلى اتفاق السودان وكينيا على تعيين سفير جديد لكل منهما لدى الآخر، موضحا أن الرئيس الكيني أكد أهمية معالجة قضايا القارة داخل البيت الافريقي، واستعداد كينيا الدائم لدعم ومساندة السودان على كل المستويات الاقليمية والدولية.

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