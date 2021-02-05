للمرة الأولى منذ مايو.. هبوط أسعار المنازل فى بريطانيا

قالت هيالفاكس للإقراض العقاري، اليوم الجمعة، إن أسعار المنازل البريطانية انخفضت الشهر الماضيللمرة الأولى منذ مايو، إذ بدأ ازدهار في النشاط فى أواخر العام الماضى يفقد الزخم، مما يكرر بيانات مماثلة صادرة عن نيشن وايد المنافسة في الأسبوع الماضي.وقالت هاليفاكس، وهى جزء من مجموعة لويدز المصرفية، إن أسعار المنازل انخفضت 0.3 بالمائة على أساس شهري في يناير بعد أن استقرت في ديسمبر، في أداء أضعف من متوسط الزيادة البالغة 0.3 بالمائة الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كانت أسعار المنازل أعلى 5.4 بالمائة في يناير، لتتباطأ من نمو ستة بالمائة فى ديسمبر، وهى أقل زيادة سنوية منذ أغسطس.