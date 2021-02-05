إزالة 7 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة في شن حملاتها للتعامل الفوري مع كل أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضى الزراعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، حفاظًا على الرقعة الزراعية، والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.وأضاف، أنه تمت إزالة فورية لـ7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 6 قراريط و9 أسهم خلال أسبوع في الفترة من 30 يناير الماضى وحتى 5 فبراير 2021، وقد تمت إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز شبين الكوم، وإزالة فورية لحالتين تعد بمركز منوف، كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدٍ بمركز الباجور، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق الكامل مع حماية الأراضي بمديرية الزراعة والأجهزة الأمنية، لتنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية، تأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.