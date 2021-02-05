العاصمة الهندية تسجل 154 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية، اليوم الجمعة، عن أنه تم تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في نيودلهي، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 635 ألفا و793 حالة.وقالت الإدارة، حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس في نيودلهي، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و873 حالة.مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس في نيودلهي بلغ 623 ألفا و714 شخصا.