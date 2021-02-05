رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين ترد على الرئيس الفرنسى: اللقاحات الصينية ضد «كورونا» آمنة وفعالة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:33 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ردت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انتقد عدم وضوح الأمصال التي تطورها بكين وحتى مخاطرها في مواجهة النسخ المتحورة من فيروس كورونا، بالتأكيد على أن اللقاحات الصينية فعالة وآمنة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وين بن أمام الصحفيين إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبرى لسلامة وفاعلية اللقاحات ضد كورونا، مضيفًا أنه "بناءً على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، من الواضح أن اللقاحات الصينية فعالة وآمنة".

وتابع ردا على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها ماكرون، أمس الخميس، أنه "يجب على المجموعة الدولية أن تتحد بدلا من التصادم حول مسألة اللقاحات".

وكان الرئيس الفرنسي اعتبر، أمس الخميس، خلال حوار مع مجموعة الأبحاث الأمريكية "المجلس الأطلسي"، أن بكين استخدمت دبلوماسية اللقاح لدى عدة دول نامية لكن بدون تقديم معلومات شفافة حول فاعلية هذه المنتجات.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

السجن عقوبة تأجير شقة دون إخطار الشرطة.. أبرز تعديلات قانون الإرهاب

أمطار غزيرة يتبعها شبورة ودفء.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

وفاة الفنان عزت العلايلى

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»