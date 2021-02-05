بكين ترد على الرئيس الفرنسى: اللقاحات الصينية ضد «كورونا» آمنة وفعالة

ردت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انتقد عدم وضوح الأمصال التي تطورها بكين وحتى مخاطرها في مواجهة النسخ المتحورة من فيروس كورونا، بالتأكيد على أن اللقاحات الصينية فعالة وآمنة.وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وين بن أمام الصحفيين إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبرى لسلامة وفاعلية اللقاحات ضد كورونا، مضيفًا أنه "بناءً على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، من الواضح أن اللقاحات الصينية فعالة وآمنة".وتابع ردا على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها ماكرون، أمس الخميس، أنه "يجب على المجموعة الدولية أن تتحد بدلا من التصادم حول مسألة اللقاحات".وكان الرئيس الفرنسي اعتبر، أمس الخميس، خلال حوار مع مجموعة الأبحاث الأمريكية "المجلس الأطلسي"، أن بكين استخدمت دبلوماسية اللقاح لدى عدة دول نامية لكن بدون تقديم معلومات شفافة حول فاعلية هذه المنتجات.