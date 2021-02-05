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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات الأولى إقليميا والرابعة عالميا في ريادة الأعمال 2020

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:23 م
الإمارات
الإمارات
ا ش ا
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حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليميًا والرابعة عالميًا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020، بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor GEM – NECI، متقدمة من المركز الخامس عن تصنيف تقرير عام 2019، ومتجاوزة بذلك العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الجمعة أن الإمارات حققت مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الفرعية التي تضمنتها هيكلية المؤشر العام في نسخته لعام 2020، من أهمها تبوؤ الدولة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر استجابة الحكومة للإغلاق الناجم عن انتشار جائحة "فيروس كورونا" عالميًا وأثره على قطاع ريادة الأعمال.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري " إننا فخورون بهذه النتيجة التي تؤكد سلامة النهج وقوة السياسات الاقتصادية التي تتبعها دولة الإمارات بدعم وتوجيهات من قيادتها الرشيدة، حيث يمثل تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالميًا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال تتويجًا للجهود الوطنية المبذولة على مدى العقد الماضي لتنمية قطاع ريادة الأعمال في الدولة وإبراز نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركًا نحو زيادة تنوع الاقتصاد واستدامته ورفع تنافسيته على المستوى العالمي".

وأضاف المري، أن الإمارات تتمتع بتجربة رائدة عالميًا في دعم وتنظيم قطاع ريادة الأعمال وبناء منظومة متكاملة لدعم واحتضان المشاريع الريادية وتسريع نموها وتطوير المبادرات والبرامج التي تجعل منه قاطرة للنمو ومساهمًا رئيسيًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.

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