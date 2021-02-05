دار النهضة تصدر «لا ماء يكفي الغرقى» لمحمد رضا

صدر حديثا عن دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، المجموعة الشعرية الأولي "لا ماء يكفي الغرقى" للكاتب والشاعر اللبناني محمد رضا شاعر.و " لا ماء يكفي الغرقى " هي باكورة إصدارات دار النهضة والتي تأتي تحت عنوان "أصوات "، سوف تتوالى خلال فترة شهرين في بيروت على أن تضم أصوات لبنانية وعربية شابة ومختلفة منها: باسل الأمين من لبنان، علي شمس الدين من لبنان، عثمان دردابي من المغرب، سفيان البالي من المغرب، صفاء سالم اسكندر من العراق، ميشيل الرائي من العراق.ومحمد رضا شاعر وكاتب لبناني شاب مواليد 1997، طالب في كلية الآداب الجامعة اللبنانية قسم الأدب العربي، ينشر قصائده في مواقع ودوريات متعددة.تجدر الإشارة إلى أن السلسلة الشعرية تحمل عنوان " أصوات "، واختارت الدار هذه التسمية إيمانًا منها بالصوت المختلف والملتبس للشعر الذي لا ولن يخفت، كما تأتي هذه السلسلة بنسخة إلكترونية في الوقت الحالي على أن يعاد طباعتها ورقيا بعد انتهاء أزمة كورونا.