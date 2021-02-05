رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 398 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:24 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 371 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و27 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 153296 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10819 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1419256 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 6419 حالة.

كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 250 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 153 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 146627 حالة.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

عقب وفاته.. كل ما تريد معرفته عن الفنان عزت العلايلى

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»