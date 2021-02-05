قطر تسجل 398 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 371 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و27 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 153296 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10819 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1419256 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 6419 حالة.كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 250 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 153 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 146627 حالة.