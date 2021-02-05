«بيطري القاهرة» تعلن عن تسجيل قاعدة بيانات للحيوانات

اعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة عن تسجيل الحيوانات والحصول على الخدمات من خلال بطاقة تأمينية ضد السرقة والحريق والأمراض المستعصية.وحدت مديرية الطب البيطري اهمية الترقيم والتسجيل، مشيرة إلى أنه يساعد في إنشاء سجل خاص وقاعدة بيان لكل حيوان، سجل لحفظ بيانات المربين، ومتابعة الموقف الوبائي لبعض الأمراض في المحافظات.وأوضحت المديرية أن التسجيل يساعد في متابعة الحالة الصحية للحيوانات المريضة بالوحدات، ويعتبر عنصرا رئيسيا في الرصد الوبائي والتحسين الوراثي والانذار المبكر.وأكدت المديرية أن التسجيل يرفع الكفاءة الإنتاجية ويقدم خدمات منظمة منها عملية التحصين، تنمية صناعية لتربية المواشي، كما يساعد في تأصيل السلالات الحيوانية ومعرفة تاريخها الوراثي، كما يكون اثبات ملكية ويساهم في الحد من السرقة.