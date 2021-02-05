اتحاد الشغل التونسى يطالب الوزراء الجدد بالاستقالة لإنهاء الأزمة

طالب الأمين العام لاتحاد الشغل التونسى، نورالدين الطبوبى، أربعة وزراء عينهم رئيس الحكومة فى تعديل وزاري ورفضهم الرئيس بسبب شبهات تضارب مصالح، بالانسحاب من أجل إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة فى البلاد.وينظر إلى دعوة اتحاد الشغل الحائز على جائز نوبل للسلام، على أنها خطوة من شأنها نزع فتيل الأزمة السياسية التي تضاف لأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وسط احتجاجات مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، للمطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.وقال الطبوبى، الأمين العام لاتحاد الشغل: "أطلب بكل لطف من الوزراء المقترحين ومحل الخلاف التخلي والانسحاب لمصلحة الوطن"، وفقًا لتصريحاته لإذاعة «إكسبريس إف.إم».يذكر أن الوزراء الذين يرفضهم الرئيس هم وزراء الصحة والطاقة والتشغيل والرياضة.