«غرفة الحبوب»: توريد 30% من الأرز لـ«التموين» في أسبوع

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه تم توريد نسبة 30% من الكميات المقرر توريدها من الأرز المحلي لوزارة التموين من خلال 30 شركة مضارب، خلال الأسبوع الأول لشهر فبراير الجاري، بما يوازي نحو 9 آلاف ونصف طن.وقال رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب، في تصريح لـ"الدستور"، إن متوسط التوريد الشهري للأرز المحلي من خلال مضارب القطاع الخاص يصل لنحو 30 ألف طن، ويسجل سعر التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بـ6500 جنيه للطن.وأشار إلى أن أسباب تراجع سعر التوريد إلى 6500 جنيه للطن بدلا من 7250 جنيها مقارنة بالموسم الماضي ترجع إلى استقرار أسعار الأرز محليا في الأسواق، فضلا عن وفرته وزيادة المعروض.وأوضح أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بزيادة أرصدة احتياطية متوفرة من الأرز المحلي في البلاد لتكفي لمدة 12 شهرا.