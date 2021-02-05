حبس عاطل ضبط سلاحا ناريا بدون ترخيص في الجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب محافظة الجيزة، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، قد توصلت إلى حيازة عاطل لسلاح ناري بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات القانونية الخاصة بالضبط، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته سلاح ناري خرطوش بدون ترخيص، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته السلاح الناري للدفاع عن نفسه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.