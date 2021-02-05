التحفظ على 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 2٫55 طن دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة بيع سلع مدعمة بالسوق السوداء.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، لحيازته وتجميع كمية من الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء.تمت مداهمة المخزن وألقي القبض علي المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 2٫55 طن دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق، تم تجميعها بدون وجه حق، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ13897 جنيهًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.