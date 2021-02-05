عرض «عملية تجميل» لأشرف عبد الباقى على mbc مصر الليلة

يعرض مساء اليوم أحدث عروض مسرح مصر للفنان أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر، والتي تحمل عنوان "عملية تجميل" وتذاع على شاشة قناة mbc مصر، في تمام الساعة الثامنة.ومسرحية "عملية تجميل"، تدور أحداثها في أجواء ساخرة داخل إحدى المحاكم أثناء نظر عدد من القضايا، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.تشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.