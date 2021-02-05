مصدر ينفى وفاة عزت العلايلى بكورونا

أكد مصدر بداخل نقابة المهن التمثيلية، أن أسباب وفاة الفنان الكبير الراحل عزت العلايلي لم تكن بسبب فيروس كورونا.وأشار المصدر لـ"الدستور"، إلى أن الوفاة لم تكن ناتجة عن فيروس كورونا، لكنها وفاة طبيعية ومات في منزله، لكن حالته كانت متدهورة قليلا خلال الفترة الماضية.وأعلن "محمود" نجل الراحل، صباح اليوم الجمعة، وفاة الفنان عزت العلايلي، على أن تقام صلاة الجنازة عليه من مسجد المروة بالسادس من أكتوبر.