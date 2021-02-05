سنغافورة تحذر من التظاهرات ضد انقلاب ميانمار على أراضيها

حذرت شرطة سنغافورة، اليوم الجمعة، من تنظيم تظاهرات احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار وهددت بطرد المشاركين خارج البلاد.وذكرت قوة شرطة سنغافورة، في بيان، أنها على دراية "بالمنشورات الدائرة عبر الإنترنت التي ينشرها عمال أو مقيمون من ميانمار في سنغافورة، والتي تخطط لتظاهرات في سنغافورة على صلة بالتطورات الأخيرة في ميانمار".وقالت الشرطة: "هؤلاء الذين سوف يخرقون القانون سيتم التعامل معهم بحزم، وقد يشمل هذا إلغاء تأشيراتهم أو تصاريح العمل".وطالبت الشرطة "الزوار الأجانب، الذين يعملون أو يعيشون في سنغافورة بالالتزام بالقوانين" وحذرت المهاجرين من أنه "يجب ألا يصدروا أفكارهم السياسية بشأن بلادهم إلى سنغافورة".